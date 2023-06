VIDEO ⟩ VÕIMAS! Beach Grindil üles astuv Luude väisas salaja Eestit, et jäädvustada etteaste keset imelist loodust

Et Eesti on võrdlemisi väike ja võib suurtemate seas jääda kahe silma vahele, on Visit Estonia püüdnud oma turundustegevust erilisemalt ellu viia: teha midagi, mida teised ei ole teinud.

«Oleme sarnaseid turundustrikke varem praktiseerinud eri spordisündmustega: kui Jaak Mae suusatas suvisel WRC Rally Estonia kiiruskatse ääres päris lumel või kui seadsime Vabaduse väljakule üles sauna ning Simple Sessioni sportlased sellest võistlusformaadis üle hüppasid,» toob Visit Estonia projektijuht Silver Kiho näiteid. Ta lisab, et omapäraste tegevuste eesmärk on seada tähelepanu keskpunkti just Eestile iseloomulikud jooned, mis sütitaksid reisihimu.

Eestile iseloomulikuks on ka vinged suvised festivalid. «Et festivaliturism on Euroopas populaarne ja tihti tullaksegi oma lemmikartiste kuulama väga kaugelt, pöördusime hetkel Eesti suurimat festivali korraldava PS Music Agency poole. Tulime mõttele ühendada mõni looduskaunis asukoht ja Beach Grindil esinev artist,» selgitab ta idee sündi.

Artisti valimine oli lihtne. «Alles eelmisel aastal toimunud Beach Grindil tegi Luude võimsa esinemise ning juba sama aasta septembris andis ta väljamüüdud Kultuurikatla saalile oma senise karjääri suurima sooloetteaste,» sõnab Beach Grindi üks korraldajatest Kaarel Sein. «Kahtlemata on Luude Eestis, ja ka mujal maailmas, väga armastatud ja aina populaarsem artist. Ja et ka talle Eestis väga meeldib, tundus see igati loogiline valik,» lisab Sein. Teadaolevalt ei ole sellisel kujul veel ükski ametlik turismisihtkoht turundust teinud.

Luude on Austraaliast pärit DJ, kes on üle võtnud nii kohaliku klubimaastiku kui muutunud nõutud nimeks üle maailma. 2022. aastal ilmus Mattafixi loost «Big City Life» Luude remiks, mis jõudis helikiirusel fännide ja raadiote playlist’idesse. Tänavu jaanuaris tuli tal koos Moby ja Issey Crossiga välja lugu «Oh My» ning alles hiljuti üllatasid Luude ja Bru-C ühise looga «TMO (Turn Me On)».