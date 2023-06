KLÕPSUD ⟩ Kristiina Heinmets jagab mõnusaid kaadreid kuumast Portugalist

Kristiina Heinmets on saatejuht, produtsent, Miss Estonia ja kolme lapse ema.

Kunagine Miss Estonia, teletäht, produtsent ja kolme lapse ema Kristiina Heinmets on Eestimaa tolmu jalge alt pühkinud ning toimetab Portugalis. Selle puhul on ta ühismeedias jaganud fotosid, kuidas tema suvi alanud on.