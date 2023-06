KUI VALESTI SAAB MINNA? ⟩ Brigitte Susanne Hunt sõitis 600 euro eest Poola sööma: saime suure õppetunni kogu eluks

«Ostsime Marjeniga umbes kuu aega tagasi Beyonce kontserdile piletid Viagogo kaudu. Võtsin nendega ühendust ka ja öeldi, et ära muretse, kohe saadame piletid. See pole petuleht tavaliselt olnud. Olen nende klienditoega kuskil pool tundi vestluses, aga pileteid pole,» sõnas Brigitte teisipäeval Instagramis.

Naine märkis, et kontserdi VIP-piletid läksid maksma 1500 eurot ja lennupiletitele kulus 600 eurot. «Harva mul on see, kui läheb nii p-tähega kohta kõik. Põhimõtteliselt tulime Poola 600 euro eest sööma, piletite eest saime raha tagasi,» rääkis meelelahutaja naeru kihistades ja ütles, ka uusi pileteid ei saanud nad soetada, sest kontsert oli välja müüdud.

Brigitte tegi ka veel õhtul Instagramis postituse: «Elu on täis võite ja kaotuseid, plaane ja saavutusi, kuid ka ootamatuseid ja ebaõnnestumisi. Kõige olulisem on oskus säilitada kaine meel ja naerul suu. Usun, et päriselt Beyonced näha oleks olnud fantastiline, aga samas saime koos suure õppetunni ja kogemuse kogu eluks ja õnneks oleme elusad ja terved! Jään üle aia ronimise juurde, nii on vähemalt kontserdielamus garanteeritud.»