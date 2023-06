ESIMENE AMETLIK PULMAFOTO ⟩ Tanel Padar ja Lauren Villmann sõudsid abieluranda! «Mr. & Mrs. Padar»

Mõlemal on Kuu Kaksikutes ning see loob nende vahel tugeva emotsionaalse sideme. Neil on lihtne koos elada, kuna nad vajavad igapäevaselt sarnast keskkonda. Mõlemad vajavad palju suhtlemist ja ringiliikumist, et end mõnusalt tunda. Neil on sarnane huumorisoon ning mõlemad vajavad palju uusi elamusi ja sotsiaalsust. Kumbki ei armasta liigset emotsionaalset klammerdumist ja koos on nad nooruslikud ja võtavad asju kergelt.

Nende vahel peegeldub Veenuse side Neptuuniga, mis näitab, et nad näevad teineteises ideaalset armastust ja täitunud unistust. Mõnikord annab see seis lihtsalt roosad prillid, kuid aeg-ajalt tähendab see ka tõelist hingesugulaste kohtumist. Nende vahel on midagi muinasjutulist ja nad teavad seda.

Taneli ja Laureni sobivusel on tugev romantiline alatoon ning ilmselgelt mõlemad kasvavad ja küpsevad selle liidu abil. Astroloogiliselt ei ole nende vahel suuri väljakutseid, kingitusi on rohkem.

Laureni energia mõjub Tanelile tervendavalt ja tema on nende suhte eestvedaja. Ütleks, et suhte saatus on väga palju just Laureni kätes.