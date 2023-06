SINA KA? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinud inimesed kogevad täna midagi erilist

Täna jõuab armastuse, külluse ja naudingute planeet Veenus täpsesse ühendusse Kuu apogee ehk Musta Kuu Lilithiga . See on erilise energiaga päev, kuna toob nähtavale ja muudab tajutavaks meie sügavaimad peidetud igatsused. Mõnikord saabuvad siis ka sündmused, mis võimaldavad vastavate teemadega iseendas ja oma elus tegeleda.

Kuna ühendus leiab aset tulises Lõvi märgis, kujuneb see aeg kirglikuks ja tundeid võib olla päris raske kontrollida. Inimesed võivad kogeda, et neis ärkab midagi sellist, mis on väga kaua aega uinunud või varjatud olnud. See võib taastada neis sisemist elujõudu ja sütitada sädemeid, mis toidavad nii suhteid, loomingut kui ka enesearmastust.