«KOLM KUTSET POLE PIISAV?» ⟩ Rae valla elanikku hämmastab politsei mittereageerimine, PPA rõhutab prioriteetsust

Mitteprioriteetne

Ka märkis Vaher, et väljakutsed, mille sisuks on öörahu rikkumine, on politseile väiksema prioriteediga ja sellest tulenes politseipatrulli reageerimise kiirus. «Sellest olulisemad on näiteks (lähisuhte)vägivalla kutsed, muud tõsised rikkumised, kus inimeste elu ja tervis võib olla ohus. Seetõttu võibki suuremate koormustega aegadel madalama ohutasemega ehk prioriteediga väljakutsetele jõudmine võtta mitu tundi, kuid kõrgema prioriteediga väljakutsetele jõuab patrull enamasti loetud minutitega. Madalama prioriteediga väljakutseid teenindame kohe, kui on selleks vaba ressurssi,» selgitas ta.