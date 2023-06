MART RAUDSAAR ⟩ Venemaa katel podiseb edasi

Ühte jaburat väidet olen meediast veel kuulnud, nagu poleks Vene armee julgenud Prigožini üksusi rünnata seetõttu, et Prigožin sai Rostovis enda valdusesse taktikalisi tuumapomme. Jah, mingil hetkel võis tal olla kontroll tuumarelvade hoidla üle. Kuid nende pommide kasutamine pole nõnda lihtne nagu trotüülipaki lõhkamine Metsikus Läänes raudteerööbaste all. Esiteks nõuab omaette oskusteavet tuumarelvade töökorda seadmine ning teiseks probleemiks on nende kohaletoimetamine. Kohaletoimetamiseks on vaja ballistilisi rakette või taktikalisi pommitajaid. Ühesõnaga, nende kasutamiseks on oskuste puudumisel tarvis veidi aega ning korralikku tehnikat. Ma ei usu, et Prigožin on lubanud ennast tuumapommiga õhku lasta või ähvardanud pommitada Moskvat. See oleks hävitanud tema sotsioloogilise baasi, tema toetuse rahva seas.