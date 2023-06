Tundidepikkune ootamine ja narmendavad lipud. «Miks valitseb Kreeka piiril selline kaos?»

Kreeka saatkond Eestis juhib oma vastuses tähelepanu asjaolule, et praegu on Kreekas turismi tippaeg, mis tähendab, et Kreekasse siseneb tavapärasest suurem arv inimesi. «Turistid Kesk- ja Põhja-Euroopast tulevad Kreekasse läbi Põhja-Makedoonia. See selgitab, miks autosid on nii palju.»