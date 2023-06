SOOVID ENDALE? ⟩ Sügisesel oksjonil tuleb enampakkumisele printsess Diana legendaarne kampsun

«Tükk kuninglikku moeajalugu ehk Diana kampsun on peaosa meie sel sügisel toimuval moeikoonide müügil. Oksjon on avatud 31. augustist 14. septembrini,» teatab Sotheby's oma Instagrami lehel.

Sotheby's on üks maailma vanimaid ja mainekamaid kunstioksjonimaju. See asutati Londonis 1744. aastal ning seejärel on ettevõte kasvanud rahvusvaheliselt ja omab täna kontoreid mitmetes suurlinnades üle maailma, sealhulgas New Yorgis, Hongkongis, Pariisis ja Genfis.