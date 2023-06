JUHTUM JÕGEVAL ⟩ Šokeeritud ema: võõras naine võttis mu poja oma autosse. Politsei: naine sõidutas lapse koju

Katariina (nimi muudetud) rääkis Elu24 toimetusele, et tema kaheksa-aastane poeg mängis 24. juuni õhtul õues ning tuli kella poole kuue ajal õhtul tuppa, küsides raha. «Kella 17.30 ajal tuli minu laps koju ja küsis minult ja isalt raha. Ütlesime, et meil pole sularaha. Seejärel läks laps õue tagasi ja sekund hiljem tuli kohe see naine sisse ja hakkas küsima mingit raha ja ütles, et meil on koer varjupaigas, aga meil polegi koera,» räägib Katariina Elu24-le.

Katariina korterisse sisenenud võõras naine kahtles, kas Katariina ikka on oma lapse ema. «Siis ütles see naine, et kas ma olen ikka kindel, et see laps on minu laps. Naine ütles, et ta kahtleb, kas see on minu laps, ja kutsub mulle politsei. Ütlesin, et meie jutt on lõppenud ja uks on seal, kust välja saab. Siis läks ta minema. Umbes viis minutit pärast tema äraminekut helistas isa lapsele ja kutsus lapse tuppa, mispeale laps ütles, et ta ei tule. Siis helistasin mina, aga vastu ta ei võtnud ja siis helistasin veel ja veel, kuid kogu aeg lükati kõne kinni. Lõpuks võttis see naine vastu ja ütles, et lõpetage helistamine. See naine lülitas minu lapse telefoni välja,» kirjeldab Katariina ärevat sündmust, mis jaanipäeva õhtul aset leidis. Katariina sõnul kutsus naine lapse oma punasesse Audisse.