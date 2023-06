Markii de Custine kulges Venemaale samuti mingis kentsakas vaimses seisus – olles monarhist, tundus talle, et keiser on sitaks lahe djuud, sümpaatne isevalitseja ja issanda jumala enda sõber. Paraku selgus üsna pea, et vahva impeeriumi asemel oli prantsuse kirjanduslik põmmpea potsatanud hoopis kuhugi, mida võiks nimetada mülka ning tatarlaste hobusesita kogumispunkti vahepealseks objektiks. Custine sattus morni meeleollu, sest sai juba lollideriigi piiril aru, et seal läheb kusiseks ning raskeks. Kõigepealt kohtus ta Vene tolliametnikega ning iga mõistlik inimene kujutab ette, mida see tähendas. Isegi prantslane taipas: ai perse – tema vastas ei asetse mingi inimene, vaid hoopis keegi värdjas, kes lakub esimesel võimalusel jäätise asemel ülemuse perset, aga on väga uhke, et saab olla sitane mutter mõttetu riigi hirmsas masinavärgis. Vahemärkusena: me kõik oleme kohanud debiilikust vene valvurimutti, kes istub oma kägiseval toolil näoilmel, nagu valitseks poolt maailma ja peaks kodus kuningatütart. Vene mutrikese jäik enesekindlus oli jälk 19. sajandil ja on seda ka praegu.