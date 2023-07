2023 võib olla kõigi aegade suurim puugiaasta? TAI esindaja: puugid võivad olla ka linnas, mitte ainult metsades

Sooja ilma nautides ei tasu unustada, et me pole ainsad, kes loodust naudivad. «Tähtis on teada, et puugid on mitte ainult metsades, vaid ka linnas,» ütleb Tervise Arengu Instituudi esindaja, kelle sõnul on eriti puugirohked terviserajad, kettagolfi alad ja pargid.