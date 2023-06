VAHVA KLÕPS ⟩ Mihkel Raud seikleb lastega USAs

Mihkel Raua abielu laste ema Liina Rauaga lõppes 2021. aasta sügisel. «Otsustasime juba mõnda aega tagasi, et meie edasised suhted on sõbralikud lapsevanemate omad,» ütles mees Kroonikale ja lisas, et mingit draamat ei tasu lahkuminekust otsida.