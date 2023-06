Sarah Ferguson sai ehmatava diagnoosi: palun minge kontrollige oma rindu!

Yorki hertsoginna esindaja sõnul diagnoositi naisel hiljuti rutiinsel mammograafia sõeluuringul rinnavähi varajane vorm. Tal soovitati teha operatsioon, mis on nüüdseks edukalt tehtud. Arstid on Fergusonile öelnud, et paranemise prognoos on hea, vahendab People.