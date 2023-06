«Ja ausalt, kõik töötingimused olid neil väga normaalsed, inimesed töötasid istudes ja isegi ei higistanud!» räägib USA sisulooja, üks mitmetest, kelle Hiina kiirmoekett Shein lennutas Hiina ja Singapuri, et neid luksuslikult võõrustada ja moemaailma köögipoolt näidata. Ajakirjandusväljaannete aastatepikkused uurimised näitavad aga, et reaalsus on sootuks teine.