PÕUD NIIDAB JALUST ⟩ Talupidajad on ahastuses: kui eelmisel aastal saime 30 heinapalli, siis sel aastal kõigest seitse

«Mõtlesime, et ilmad on ilusad ja miks mitte ka kuiv hein ära teha. Juba kevadel vaatasime, et no ei kasva see hein absoluutselt ja kõrs kasvatas juba üsna väikselt pea valmis. Siis vaatasime, et oh, isegi on nagu mingisugust kasvu visanud, et väga hull vist asi ei olegi, aga siiski... Kui peremees niidukiga peale läks, oli teada, et asi on ikka väga-väga nutune,» jagab Lõuna-Eesti piiri ääres Muhkva külas tegutseva Kassisoo rantšo pererahvas tänavust nukrat heinategu.