FOTO ⟩ Klient peab Burger Kingi reklaami seksistlikuks, toidukoha sõnul tuleks seda võtta sõnasõnalises tähenduses

«Tule tööta linna kõige kuumemate pihvidega!» seisab Burger Kingi reklaamil, millega otsitakse kiirtoidurestoranidesse tööjõudu. Pilkupüüdev reklaamlause on aga pannud nii mõnegi kukalt kratsima.

«Seksistlik reklaam avalikus ruumis,» nentis isik, kes saatis toimetusele foto Laagri Burger Kingi juures seisnud plakatist.

Burger Kingi välireklaam. Foto: Lugeja foto

Burger Kingi eest kõnelenud Kai-Ines Nelson nentis, et mainitud reklaamikampaaniat on kiirtoidukett kasutanud juba alates mullu novembrikuust ja kriitilist tagasisidet nad selle algusest kuni tänaseni saanud ei ole. Rääkides reklaamiideest, selgitas Nelson: «Teadupoolest on Burger Kingi eripäraks võrreldes teiste kiirtoidurestoranide kettidega just kuulsad veisepihvid, mida grillitakse ehtsal leegil ning mis on seetõttu valmides muu hulgas temperatuuri poolest ka eriti kuumad.»

Sõna-sõnalt

Et reklaamikampaanias kasutatav lause on kuidagi seksistlik, sellega Kai-Ines Nelson ei nõustu. «Selle slogan'i puhul on väga oluline pidada silmas, et nimetatud reklaamis kasutatud slogan'it tuleb käsitleda selle sõnasõnalises tähenduses, st jutt käib kuulsa globaalse restoraniketi menüüs olevatest veisepihvidest, ja seda tuleb tõlgendada ainult koos seda reklaami illustreeriva visuaaliga, mitte eraldiseisvalt. Tõika, et silmas peetakse tõesti ainult kuulsaid ehtsal leegil grillitud burgeripihve, kinnitab omakorda ka reklaamis kasutatud sõna kirjakeelne kirjapilt,» lisas ta.

Samuti tõi Nelson välja, et Burger Kingi veebilehel on üleval ka alternatiivne reklaamlause: «Tule tööta linna kõige cool'ima kokaga». «Nagu ka eelmise slogan'i puhul, on siingi juures illustreeriv foto joogitopsist, kus on kokakoola jääga, mis omakorda kinnitab, et ka sama värbamiskampaania teist slogan'it tuleb samuti võtta sõna-sõnalt, mitte ülekantud tähenduses,» kinnitas ta veel kord.