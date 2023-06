PULMAVIDEO ⟩ Anni ja Tomi Rahula tähistasid aastapäeva: me suhe on nagu meie kodu, ehitatud vähemalt kaheksakordse maja vundamendile

«Maailma mõistes mõni silmapilgutus, aga erilise ja rõõmsa säraga need hetked! Sinna on jäänud rohkelt lõbusaid päevi ja öid, naeru ja rohkelt lollitamisi. Kaks sama pöörast last ja soe kodu,» kirjutab ühismeedias Anni Rahula, kes tähistab abikaasa Tomiga tänavu 10. pulma-aastapäeva. «Võib öelda, et me suhe on nagu meie kodu, ehitatud vähemalt kaheksakordse maja vundamendile. Ei pane tähele, kui väljas tormab. Kodu on alati rahulik...»