Ksenija Balta jagab videot hetkedest koos tütrega: raskeim on see, et ma ei saa tema eest üksinda hoolitseda nii, nagu ette kujutasin

Raskest vigastusest taastuv sportlane nendib postituses, et kõige keerulisem selle juures on see, et ei saa pisitütrega nii palju koos tegutseda. «Kõige raskem selle taastusravi juures ei ole mitte need harjutused, mida ma pean tegema, vaid see, et ma ei saa üksinda enda väikse tüdruku eest hoolitseda, nii nagu ma ette kujutasin,» tunnistab ta, tuues näiteks, et ei saa Kiraga koos väljas joosta ega mängida.