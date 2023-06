FOTOD JA VIDEOD ⟩ Moskva avalikest kohtadest evakueeritakse inimesi

Venemaa uudisteagentuur Interfax.ru kirjutab, et Puškini nimeline kujutava kunsti muuseum evakueeriti «tehnilistel põhjustel».

«Tehnilistel põhjustel on Puškini muuseum täna suletud,» teatab muuseumi Telegrami kanal, kus vabandati tekitatud ebamugavuste pärast.

Muuseumid pole aga sugugi ainsad kohad, kust inimesi evakueeriti. Telegramis levib info, et lisaks tehti inimestest tühjaks kaubanduskeskus Belaja Datša ja GES-2 nimeline kunstikeskus. Suleti ka kesklinnas asuv Gorki park ning Sokolniki park. Väidetavalt on külastamine piiratud ka teistes Moskva parkides, sissepääsu juures olevad töötajad teatavad, et parkide territooriumile puudub sissepääs seoses terrorismivastase operatsiooniga.