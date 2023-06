Prigožin sai bloki: Wagneri juht ei saa enam Vene populaarsel sotsiaalmeediaplatvormil postitada

Wagneri juht Jevgeni Prigožin lubas ööl vastu laupäeva astuda «kõiki vajalikke samme», et kukutada relvajõudude juhtkond Moskvas. Kui Venemaa pealinna juures rajatakse väidetavalt kaitsepositisioone, siis agar võitlus käib ka Internetis.

Venemaa ühes populaarseimas sotsiaalmeediavõrgustikus VKontakte ei saa Prigožin enam postitada. «Vkontakte – Facebooki Venemaa analoog, hakkas Prigožini avaldusi blokeerima,» kirjutatakse Twitteris. Vkontaktes Prigožini postitusi vaadates kuvab tühja pilti, kus kirjas: sisu on teie riigis blokeeritud peaprokuratuuri otsuse alusel.

Vkontakte - Russian analogue of Facebook started blocking Prigozhin's statements pic.twitter.com/Yqzbh09QE1

Prigožin teatab ise oma Telegrami kanalil, et Wagner on V-kontakte's blokeeritud Vene tehnilise järelevalve ameti poolt.

VKontakte kujutab endas põhimõtteliselt Vene Facebooki, kuid on populaarne veel mitmes Ida-Euroopa riigis. See on Venemaa populaarseim sotsiaalmeedia lehekülg.