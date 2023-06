MART RAUDSAAR ⟩ Võimupööre Venemaal näib paratamatu

Võib-olla on ettevaatlike käsitluste taga hirm eksida ja lolliks jääda – minul õnneks seda muret pole, kuna ma ei ole sovietoloog ega hobimilitaarasjatundja. Küll olen jälginud regulaarselt rahvusvahelisi blogijaid ning teen nüüd lühikese omapoolse kokkuvõtte.

Esimese järeldusena mainin, et tõenäoliselt on lahtirulluva kriisi areng kiire. Wagneri jõude oleksid pidanud takistama Venemaa piirivalvurid, vastava korralduse saanud sõjaväeüksused, Rostovis asunud Venemaa jõud. Mitte midagi sellist ei juhtunud, Wagneri kolonnid sõitsid probleemideta üle piiri ning asusid lahinguteta Rostovis võtmepositsioonidele, võttes muuhulgas üle Ukraina sõja staabi, kust tippohvitserid põgenesid Moskvasse. Mulle meenutab see Talebani võidukat marssi Kabuli või Napoleoni naasmist Elba saarelt 1815. aastal. On näha, et Prigožinil on sõjaväelaste hulgas toetust, kes on pettunud Venemaa kõrgema juhtkonna tegevuses ning sooviksid mingisugust kardinaalset muutust.

Argument, et Wagneril on vaid 25 000 sõdurit Vene armee 400 000 vastu, ei maksa mitte midagi. Kui see 400 000 ei tee paukugi, on 25 000 suur jõud. Tänase päeva lähitunnid näitavad, kas ja milliseid kokkupõrkeid järgneb, kuid wagnerlased on läbinud juba poole tee Moskvasse.