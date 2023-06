RÄNGAD FOTOD ⟩ Kuulus diskor Michael Bibi näitab vähile keskmist sõrme

«Rasketel aegadel mõtlen väikestest asjadest, mis on elus olulised. Pingutan kõvasti ja palvetan iga päev, et saaksin teid kõiki varsti näha,» ütleb Bibi Instagramis. Mai keskel avaldas mees video, kus andis teada keerulisest terviseprobleemist, mis on teda tabanud. «Mulle on tehtud palju analüüse ja on selgunud, et mul on üks neuroloogiline probleem – mul on ajus midagi. Arstid ei tea täpselt, mis see on, aga ma olen haiglas ja mind uuritakse. Loodan, et kohtume juba peagi,» ütleb Michael oma jälgijatele.