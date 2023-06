SOOME MEEDIA SEISUKOHT ⟩ Võimude tegevus Titanicu allveelaeva ja Vahemere migrantide õnnetuste küsimustes on kui öö ja päev

Helsingi Sanomat on avaldanud Soome ajakirjaniku Ilmo Ilkka artikli, kus võrreldakse kahte hiljuti juhtunud õnnetusega kaasnenud avalikkuse tähelepanu. Kõne all on Atlandi Ookeanis juhtunud õnnetus Titanicut uurima läinud allveelaevaga ning möödunud nädalal Vahemeres uppunud sajade migrantide inimelu nõudnud õnnetus.