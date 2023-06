Erakordselt kuuma ja kuiva juunikuu tõttu on Viimsi vallas veekriis ning kohalikud elanikud enam aias muru kasta ei tohigi! Tuleb välja, et teises Eesti otsas elavad tartlased suured murukastjad pole, kuid lilled siiski vett saavad! «Muru pole mitte kunagi kastnud, need murumaad on alati liiga suured, et neid kasta üldse,» ütleb tartlanna Eva Maria.