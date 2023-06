Rahvas oli Liis Lemsalu esinemisest nii lummatud, et ovatsioonide saatel kutsuti ta lavale tagasi, misjärel tegi ta veel ühe lisaloo.

«Reporterile» ütles Lemsalu, et kavatseb lavalaudu veel mõnda aega vallutada. «Ma kavatsen kindlasti esineda nii palju kui võimalik. Võib-olla aasta lõpus ma korra puhkan, aga sellessuhtes, et kuhugi ära ma kindlasti ei kao,» lubas lauljatar. «Ma arvan, et kõike saab teha...»