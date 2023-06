JÕHKRAD HINNAD ⟩ Pühajärve jaanitulel tuleb tavalise pitsa eest välja käia üüratu summa

«Hinnad on ikka nii meeletud, et ei raatsigi midagi osta,» kurvastab festivalikülastaja, kelle arvates on 24 eurot pitsa eest täiesti ulmeline hind. «Ma arvan, et see on ikka juba enamiku eestlaste jaoks liig mis liig,» leiab ta ja lisab, et pealinnaski saab odavamalt süüa. «Ma saan aru, et festival on festival, aga kas tõesti on nii suur summa ühe pitsa eest õigustatud,» küsib ta.