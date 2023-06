KIIDUVÄÄRT ⟩ Kuku raadio «Selge grupijuhi» kampaaniaga liitus rekordarv inimesi

«Oleme äärmiselt uhked, et sel aastal osales rekordilised 5769 inimest, kes kõik lubasid jääda jaanisõitudel kaineks. See näitab selgelt, et üha enam inimesi mõistab alkoholi ja autorooli istumise ühildumatust ning on valmis tegema teadlikke otsuseid, mis tagavad meie teedel turvalisuse,» lisas Kimmel.