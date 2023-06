VIDEO ⟩ Andrus Vaarik ja Peeter Oja taaselustavad mitmeid põlvkondi naerutanud paroodianumbri

Oja ja Vaarik saavad kokku juba järgmisel nädalal toimuval Retrobestil, et panna kostüümid selga ja astuda lavale Thomas Andersi ja Dieter Bohlenina Modern Talkingust. 36 aastat tagasi «Kitsas Kingas» esmaesitletud paroodianumber on naerutanud mitmeid põlvkondi läbi teleekraani ja jõudnud Retrobesti publikuni ka 2017. aastal.

36 aastat tagasi Thomas Andersi rollis olnud Peeter Oja kinnitas, et toob Eesti teleajaloo ühe kuulsama paroodianumbri hea tundega jälle publikuni. «Kõik on lihasmälus, see tuleb ainult sealt üles kaevata,» rääkis Oja.