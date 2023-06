USS MÄNGUVÄLJAKU JUURES ⟩ Viimsilast ehmatas madu, hiljem selgus üllatav tõsiasi

Viimsilaste Facebooki gruppi ilmus paar päeva tagasi postitus, kus anti teada, et Viimsis Tammepõllu tee 9 ja 13 vahel on madu. «Uss on mänguplatsi lähedal,» ütles postituse teinud naine. «Helistasin igale poole, keegi ei tule temale järgi. Seega olge ettevaatlikud,» kirjutas Katariina (nimi muudetud), keda ussi nägemine mänguväljaku lähedal korralikult ehmatas.