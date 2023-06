ROMANTILISED FOTOD ⟩ Laulja Triin Lellep tähistab abikaasaga pulma-aastapäeva: oleme aasta jooksul näinud väga raskeid aegu

Aasta aega tagasi sai ooperilaulja Triin Lellep sõrme abielusõrmuse. «Kihlusime tegelikult juba esimesel päeval, kui me kohtusime, sest me mõlemad teadsime, et soovime olla elu lõpuni teineteisega koos, ega näinud mõtet tehislikult oodata,» nentis Lellep toona.

Traditsioonilist kihlumist paaril ei olnud, vaid kohe telliti abielusõrmused. «Rääkisime koos esimesel kohtumise päeval, et soovime abielluda, ja otsustasime koos. Isegi kihlasõrmust ei hakanud ostma, vaid tellisime otse abielusõrmused.»

14. juunil tähistas paar esimest pulma-aastapäeva.

«Võiks öelda, et 99 protsenti inimestest mõtlesid aasta aega tagasi, et sa ei tunnegi teda, usaldad vaid enda sisetunnet, aga nüüd võin öelda, et aasta jooksul oleme näinud väga raskeid aegu koos ja selle aasta jooksul olen näinud ja aru saanud, et ta on absoluutselt õige inimene. Siis ei osanud ma seda tõestada rohkema kui enda sisetundega, aga nüüd näen, et ta on mu kõrval ka kõige raskematel hetkedel. Me nägime, et rasketel aegadel partneritena toetasime üksteist väga palju. Rääkisime palju ja pakkusime tuge.»

Aastapäeva tähistasid Linus ja Triin aga Pärnus.

«Kuna pulmapidu oli Pariisis, siis minu soov oli reisida igal aastal sel ajal ühte romantilisse linna ja seal tähistada. Pakkusin kõik linnad välja, aga Linus ütles, et see on suvi ja ta armastab Eestit.» Nii veetis paar romantilise nädala Pärnus. «See oli kõige ilusam nädal minu elus,» tunnistab Triin.