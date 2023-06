KRIITIKALAVIIN ⟩ Viljandlasi häirivad uue vabadussamba ümber paiknevad postid. «Need meenutavad vangilaagrit»

Viljandis Vabaduse platsil avatakse 23. juuni hommikul Amandus Adamsoni originaalkujude järgi taastatud vabadussammas.

Grupis «Viljandi eile, täna ja homme» on postitatud fotod taastatud vabadussambast. Fotode all käib vilgas arutelu ning paljud viljandlased ütlevad ausalt välja, et neile kohe üldse ei meeldi pruunid postid, mis ausamba ümber on, kuna postid meenutavad vangilaagrit.

Viljandis asuv vabadussammas, mille ümber paiknevad pruunid postid. Foto: Jaan Männik

«Uhke asi, ajalooline õiglus sai taastatud! Kui nendest vangilaagri postidest Vabaduse platsi ääres lahti saaks lõpuks...,» kommenteerib Rein. «Järgmine töö Viljandi linnale: koristada ära need vangilaagri aiapostid või hoopiski võllapuud Vabaduse platsilt,» lisab Jaak, kes leiab, et arhitektidele on justkui eeskujuks olnud Viljandis asunud Teise maailmasõja aegne vene sõjavangilaager. «Need võllapuud rikuvad tõesti kõik ilusa ära,» nõustub Tiit.

Ehk vahetatakse uute vastu välja?

Viljandlased, kellele postid pinnuks silmas on, loodavad, et need võetakse sealt mõne aja pärast ära. «Usun, kui ikka leitakse, et need tulepostid ei sobi, vahetatakse kunagi uute vastu välja!» ütleb Astrid. «Lambipostid ei harmoneeru kuidagi,» tõdeb Tõnu. «Algusest peale meenutavad poomisposte,» leiab Liia. «Mingid roostetanud rauakolakad samba ümber, riivavad väga silma,» avaldab Elve arvamust. «Tõesti kokku sobimatud,» ütleb Külli. «Sõitsin bussiga mööda ja ehmusin, mis vaijad? Vaade monumendile bussist sõites oli küll võimas!» arvab Efka.