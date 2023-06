DIPLOMITE SADU ⟩ Vaata, millised Maarjamaa staarid või võsukesed napsasid sel aastal lõputunnistusi

Eesti raadiosaatejuht ja DJ Rauno Märksi tütar Lii Heleen lõpetas Tallinna 21. kooli gümnaasiumi. «Mingit hetke tunnet polegi, sest Lii on olnud tubli õpilane ja koik on kulgenud nagu öeldakse plaani järgi,» sõnab isa.

«Kindlasti on ta valja teeninud suvepuhkuse, kuna viimased kaks aastat on ta olnud sel ajal seoses modellitööga Pariisis ja Milanos. Seekord otsustasime suve veeta Eestis ja modellinduseg seotud teemad lükata sügisesse,» märgib Rauno, mis tütrel suvel plaanis on.