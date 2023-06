Toomas Edur avameelselt lahkuminekust Age Oksast: aastatega sai sellest fassaad

Edur tunnistas Kroonikale antud intervjuus, et aastatega sai sellest fassaad. Kuigi pealtnäha paistis nende suhe roosiline, siis päris nii see siiski ei olnud ja mingil hetkel tundis ta, et ei ela enda elu. «Meie ühine karjäär ja ka eraelu Inglismaal ei olnud päris selline, nagu me oleme koos Agega seda siiani kogu aeg kirjeldanud – et kõik on happy ja nii edasi,» sõnas Edur väljaandele.