FOTOD ⟩ Tartlannat ehmatas omapärane kuju. «Tulen silla alt välja ja luuaga mees on vastas»

Tartlastele on linnapildis silma jäänud omapärane üleni musta riietatud elav kuju, kes muudab asukohta. Teda on nähtud nii turuhoone läheduses, Raekoja platsil kui mujalgi. Mõnikord hoiab ta käes luuda, teinekord aga on heitnud pikali päris kujude kõrvale.

«Lahe kuju Tartus,» ütleb Algis ja jagab Facebooki grupis «Märgatud: Tartus» fotot:

«Kuju» Tartus. Foto: Erakogu

Fotot kommenteerinud Helve avaldab, et ehmus kuju peale: «Ma ehmatasin päris algul ära... Tulen silla alt välja ja luuaga mees on vastas.» Teine kommenteerija Kauri ehmus samuti kuju silmates. «Algul ehmatas täiesti ära,» tunnistab ta. «Pidin kreepsu saama täna, kui turule läksin,» avaldab Lii.

«Need on jumala ägedad vennad,» kirjutab Kaimar. Merike aga jagab, et nägi ühel suvel Pärnu tänaval ka ühte lahedat pronksivärvi kuju. «Astusin ligi, tahtsin «kujuga» pilti teha. Istus ratta selga ja pani minema,» ütleb Merike.

Omapärane vaatepilt Tartu kesklinnas. Foto: Erakogu

Aivar juhib tähelepanu sellele, et kui mujal maailmas visatakse tänavakunstnikule raha enne pildi tegemist, siis Eestis seda ei tehta. «Meil on inimesed nagu rotid selle koha pealt. Ma paneks ka minema, kui mu tööd ei austata. See on väga raske töö,» kirjutab Aivar.

Tänavakunstnikust on foto teinud ka Maret, kes tabas kuju lamamas Raekoja platsil asuva skulptuuri «Maanaised» kõrval. «Tartu «Maanaised» on täiendust saanud,» ütleb Maret ning jagab järgmist fotot:

Skulptuur «Maanaised» on saanud täiendust. Foto: Maret Krevald