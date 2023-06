ÕÕVASTAV ⟩ Võimalik vaid Tallinnas: mees tõmbas bussis püksid maha ja hakkas meheau pildistama

«Mul tekiks hirm lapsi bussi peale saata, kui selliseid tegevusi nii avalikult juba bussis toimetatakse…» sõnab Elu24 toimetusele foto saatnud naine.

Fotol istub mees, püksid maas, Tallinna ühistranspordis nii, et tema meheau on näha. Jääb mulje, nagu üritaks mees enda suguelundist pilti teha. Tema ümber istuvad ja seisvad inimesed ei näi teda üldse häirivat.

Õõvastav vaatepilt Tallinna ühistranspordis Foto: Lugeja foto

Toimetusele pildi saatnud naine ei osanud öelda, millal, kus või kes pildi tegi, kuid tal on väga kahju, et see ringi liigub. «Kahju, et selline pilt ka ringlusesse on pandud. Eeldan, et kevadel tehtud pilt, kuna kõigil on joped seljas.»

Palja tagumikuga mehe kõrval olevad noormehed kihistavad aga naeru. «Ei tea, kas tegemist on mingi kõrval istuvate poiste diiliga või lihtsalt ta võttis ise sellise idee [pähe], et teeb. Kui tuli ise selle peale, siis on lihtsalt veidi kurb, et kõrvalistujad naeravad ja ei tee midagi ehk ei maini, et see pole okei.»

Tallinna Linnatranspordi (TLT) teenindusdirektor Hannes Falten sõnab, et on kahetsusväärne, kui avalikus ruumis tehakse tegevusi, mida ei saa õigeks pidada. «Bussijuht ei pruugi taolisi olukordi märgata, kuna tähelepanu on pööratud eeskätt liiklusele. Samas oleksid toimuvast häiritud sõitjad võinud bussijuhti teavitada, kes oleks palunud kummaliste kalduvustega sõitjal bussist lahkuda või kutsunud keeldumise korral politsei,» märgib ta.