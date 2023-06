USAst Prantsusmaa ja Lähis-Idani: Eesti abieluvõrdsuse uudis jõudis maailma ajakirjandusse, tähelepanu püüdis üks eriti kentsakas pealkiri

«Eestist saab esimene Kesk-Euroopa riik, mis lubab samasooliste abielu,» pealkirjastati uudis. «Samasooliste abielu on seadustatud suures osas Lääne-Euroopas, kuid mitte Kesk-Euroopa riikides, mis olid kunagi kommunistliku võimu all ja Moskva juhitud Varssavi pakti alliansi liikmed, kuid nüüd on NATO ja suures osas Euroopa Liidu liikmed,» on artiklis kirjas. Eesti paigutamine Kesk-Euroopasse tekitas paljudes aga hämmingut.