NIPID JAANIDEKS ⟩ Enne liha grillile panekut tuleb teha üks oluline samm

Rahvusvaheline liha- ja grillikoolitaja Enn Tobreluts tõdeb, et veedab tegelikult ise pühadeaja Inglismaal. «Siin ei olegi jaane,» naerab ta. «Aga eks me ise ikka natuke tähistame, ilmad on ilusad, 35 kraadi sooja.»

Grillimeister ütleb, et enne grillile panekut tuleks lihal lasta toasoojas seista. «See on üsnagi oluline, et liha temperatuur saaks enne grillimist tõusta. Kui külmkapist paned otse grillile, siis liha on liiga külm selleks ja ei hakka korralikult pruunistuma,» selgitab Tobreluts ja lisab, et see mõjutab liha välimust, maitset ja mahlasust.

«Tegelikult ikkagi see soojas seismine on oluline,» nendib grillmeister. «Öeldakse, et tund või kaks, aga ise tihtilugu võtan hommikul välja ja hakkan grillima siis, kui hakkan, ta peab saama soojeneda enne.»

Grillinippe on aga veelgi. «Põhiline on valida endale sobilik grill.» Tobreluts ütleb, et kui 10–15 aastat tagasi kogusid populaarsust gaasigrillid, siis nüüd on taas popp söegrill, eriti keraamiline grill.

Keraamiline grill. Foto: Sille Annuk