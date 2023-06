EI JÕUDNUD OODATA ⟩ Räpina jaanituli süttis ootamatult. «Keegi lubas omale isikliku meelelahutuse.»

18. juunil 2020 avaldas Kuuuurija loo Räpina kodanike pahameelest selle üle, et vald otsustas panna tule otsa lõkkematerjalile, mida oldi kevadest saati jaanipäevaks kogutud. «Ma saan aru, et sel aastal pole lubatud jaanipäeva pidada, aga olen väga kurb, et vald tegi otsuse panna see põlema eile hommikul nii, et mitte ükski kohalik elanik sellest lõkkest osa ei saanud,» rääkis murelik Räpina kodanik toona Katrin Lustile. Inimesi häiris kõige enam just see, et neid polnud lõkke süütamisest teavitatud.