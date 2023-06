UUED DETAILID ⟩ «Taskuhäälingu tarbeks tehtud intervjuud viis läbi hertsoginna heaks töötav inimene!»

Sussexi hertsogipaar sõlmis Spotifyga koostöölepingu 2020. aasta lõpus ja seda 20 miljonile dollarile, et välja anda oma taskuhäälingusaade «Archetypes» ehk «Arhetüübid». Armastatud taskuhäälingusaates võttis Meghan luubi alla naiste lahterdamise ning külas käisid paljud tuntud näod, teiste seas Mariah Carey, Serena Williams ja Paris Hilton.

Eelmisel nädalal aga ilmnes, et Spotify ja Meghani koostöö ei jätku ning teist hooaega saatele ei tule. Hiljem kinnitasid mõlemad pooled, et lahku mindi vastastikusel kokkuleppel. Nüüd on aga selgunud, et kõiki episoode polegi hertsoginna ise salvestanud ega külalistega silmast silma kohtunud, vahendab New York Post.

Tuli välja, et mõned taskuhäälingusaate tarbeks tehtud intervjuud viis läbi hoopis Meghani heaks töötav inimene ning hiljem lisati juurde Meghani esitatud küsimused ja kommentaarid. Seega ei kohtunud külaline tegelikult kordagi hertsoginnaga isiklikult, selgitab Post.

Kuula kõnealust taskuhäälingut:

Kuid see ei ole esimene kord, kui kahtlused Meghani saate kohta on esile kerkinud, kirjutab Daily Mail. Möödunud aasta augustis avaldas saates külas käinud Allison Yarrow, et ta tegelikult ei vestelnudki Meghaniga, vaid hoopis kellegagi tema saate tiimist. Tollal tegi ta postituse sotsiaalmeediasse, kus tänas audioprodutsent Farrah Safarfi, kes oli tema sõnul olnud suurepärane intervjueerija. Eetrisse läinud osas polnud aga Safarfit kuulda ja kõik küsimused esitas Meghan.

Tänusõnad kuulajatele

«Me töötame praegu välja teisi viise, kuidas teiega suhtlemist jätkata, kuid teadke, et praegust «Archetypes'i» hooaega lõpetades tänan ma just teid. Aitäh kuulamise ja koos minuga õppimise ning arenemise eest. See hooaeg oli vabastav, tervendav ja lõbus,» ütles 41-aastane Meghan oma podcast'i viimases osas, mis oli eetris 2022. aasta novembris.

«Suur aitäh kõigile «Archetypes'i» toetajatele ja fännidele, kes hääletasid meie poolt ja aitasid meil võita selle erilise People’s Choice Awardi auhinna,» kirjutas Meghan oma Archewelli veebisaidil.