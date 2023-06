Tartus müüakse korterit, mille müügikuulutus koosneb vaid k-tähega sõnadest

«Kihvt katsetus koostada kuulutus kõigest k-tähte kasutades,» kirjutatakse Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt» ning jagatakse, et Tartus on tulnud müüki korter, mille kuulutus koosneb vaid k-tähega algavatest sõnadest.

Kuigi teravamad silmad märkavad ka mõnda mitte k-tähega algavat sõna, nagu ja, ning, ei, või ja on, leitakse siiski, et tegemist on vahva kirjatükiga, mis haarab pilku.