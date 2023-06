HOIATUS ⟩ Virumaa mees sattus sündsusetu skeemi ohvriks: postkasti tuli video, kus minust oli tehtud ennast rahuldav autojuht

«Kõik sai alguse nii, et tuli videokõne läbi Messengeri. Võtsin kogemata vastu. Must pilt, muud ei midagi. Võtsin telefoni kätte, et lähemalt vaadata ja kõne katkes. Umbes 20 minutit hiljem tuli postkasti video, mis oli korralikult töödeldud. Mul püksid jalast võetud ja tehtud minust ennast rahuldav autojuht,» jagab Janno ühismeedias ehmatavat kogemust, kui pealtnäha süütust kõnest sai väljapressimine.

«Video mõte oli selles, et see neiu ütles, et kannaks talle 2500 eurot üle või muidu laeb selle video internetti üles,» kirjeldab ta ja lisab, et see neiu on ilmselt kellegi varikonto, sest hilisemad nimed, kellele raha kanda, on hoopis teised.