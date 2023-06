700 EUROT ÖÖ EEST ⟩ Suurüritused on hotellitubade hinnad lakke löönud!

Tallinna lauluväljakust paarisaja meetri kaugusel asuva Oru hotelli tegevjuht Siret Dudareva möönab, et iga lauluväljakul toimuv suurkontsert mõjutab tunduvalt nende majutusasutuse hindu.

12. augustil, kui lauluväljakul astub lavale The Weekend, tuleb veebilehe booking.com järgi toa eest välja käia 640 eurot. Juba nädal hiljem saab veeta öö samas hotellitoas 100 euroga. «Praegu on jäänud veel kaks tuba. Neid pakume hinnaga alates 700 eurot,» kinnitab Oru hotelli tegevjuht. Tema sõnul on suur osa külalisi soomlased.

Möödunud aastast saab näiteks tuua Rammsteini kontserdi, mille ajal tuli tavapärase 90 eurot maksva toa eest loovutada üle 700 euro.

«Üldjuhul kui kuulutatakse välja kellegi tuntud artisti kontsert, siis kohe korrigeerime hindu. Meie hinnad võivad olla kallimad, kui on võib-olla kesklinna hotelli toad, aga seda tingib meie strateegiline asukoht,» selgitas Dudareva. «Kui ei oleks nõudlust, siis tuleks hinnad üle vaadata, aga nagu on näidanud aeg ja praktika, siis tõelisele fännile, kes saab nii hea asukohaga majutuse nagu meie hotell, ei ole hind oluline ja nad on nõus maksma,» nentis ta.

Oru hotell Foto: Google Maps

Ega naljalt enam hotellituba The Weekendi ajaks pealinna saagi. Veebilehe booking.com andmetel on 12. augustiks juba välja müüdud nii soomlaste seas populaarne Viru hotell kui ka vanalinna serval asuv Park Inn by Radisson Meriton.

Ligi 500 euro eest saab aga veel The Weekendi kontserdi ajal toa kesklinnas asuvasse Swissoteli.

Mõnevõrra odavama hinnaga saab läbi ajada sadama lähistel asuvas Hestia hotellis, kus kaheinimesetoa eest tuleb välja käia 360 eurot.