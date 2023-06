Raekoja hoone tekitab tartlastes vastakaid arvamusi. «Kas suvehommikul pole muud märgata kui maja katkist kohta?»

Uve sõnul on olukord vägagi nukker. «Teostasime töid Lydia hotellis ja lausa karjus raekojas see olukord silma,» ütles ta Elu24-le.

Uvele vastab Kristiina, kes ütleb: «See postitus näitab inimese rahulolematust endas ja tema elus. Ilusas Tartus Raekoja platsil jalutades soojal suvehommikul pole muud märgata kui linnavalitsuse maja katkist kohta ja kukkuda seda pildistama, et saaks hakata jälle vaagima, mis kuskil valesti võiks olla, keegi kusagil halb ja paha, midagi on kindlasti keegi jälle valesti teinud.» Ta jätkab: «Aga mis oleks, kui vaataks korraks peeglisse ning mõtleks, kuhu enda elurõõm kadus, ja parandaks maailmavaadet? Väga palju ilusat ja toredat on siin elus, kindlasti ka sinul.»

Valdeko aga ei mõista, kas Tartus võib siis kõik laguneda ja sellele polegi vaja tähelepanu pöörata. «Ühesõnaga teie arust võib Tartus kõik laguneda, peaasi et on ilus ilm ja ei ole sul vaja ringi vaadata. Kõik ju korras,» vastab ta Kristiinale.

Fotot kommenteerinud Markko ütleb, et hoone väline seisukord ei ütle midagi sisemuse kohta. «Hoone välisosa on loodujõududele kättesaadav ja vihm ning muud asjad teevad ikka oma töö. Need aga ei mõjuta siseruume. Seega on vale arvata, nagu väline osa ütleks sisemise kohta midagi,» kirjutab Markko.