MART RAUDSAAR ⟩ Olukorrast parlamendis: olla või mitte olla, aga kelle pealuuga?

See piir jõuab kätte, kui peale parlamendi istungit ei lähe koalitsiooni ja opositsiooni saadikud koos õlut jooma. Või teed või kohvi minu pärast, mul ükskõik. Mõte võiks olla mõistetav. Poliitika on üksnes üks roll inimese elus. Oma seisukohti kaitstakse, teisele poolele öeldakse teravusi. Tegemist on iselaadse mänguga, mis on vajalik, milles võetakse positsioone, kuid millest tullakse peale lõppu välja.

Vahelemärkus. Ma ei taha öelda, et poliitika ongi üldse kokku üks mäng, mille käigus valijaid lollitatakse, sest koalitsiooni ja opositsiooni tegelikult ei olegi ning suursponsorid toetavad ühtviisi mõlemat poolt. Niisugust sponsorlust on Eesti ammuses parlamentarismi ajaloos olnud, kuid see on pigem erandlik episood. Kui ma ütlen, et poliitika on «mäng», siis ma ei pea silmas toimuva näilisust, vaid ma pean silmas toimuva rollilisust. Rolle võetakse tõsiselt, panused on suured ja olulised. Kes headest teatrisõpradest võiks öelda, et Hamletit mängiv näitleja polegi laval viibides Hamlet? Kuid peale sooritust tullakse rollist uuesti välja, muidu tuleb kutsuda kiirabi.