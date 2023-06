Kirglik suudlus, pornopomm ja pisarad: strippar Justin astub üles kuumas Austraalia tõsielusaates

Tõsielusaade, milles Justin osaleb, kannab nime «FBoy Island». Ühele kaunile paradiisisaarele pannakse elama kolm piltilusat armastust otsivat naist ja ports mehi. Konks on selles, et mehi on kahte tüüpi: ühed on härrasmehed, teised on aga enda sõnul hoopiski fuckboy'd, kelle eesmärk on naisi ära kasutada. Muidugi ei puudu saatest ka kopsakas võidusumma.