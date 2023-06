Nublu muusikavideo autorit süüdistatakse loomingu varguses: labane on oma maitsetus videos minu teost kopeerida

«Nii labane on oma maitsetus muusikavideos minu teost pimesi kopeerida üks ühele ja esitada seda nii, nagu see oleks oma loometöö,» süüdistab mainekas lavastaja Artem Shapirenko, et nublu uue loo muusikavideo autor Aleksandr Tokarev on varastanud tema loomingut.