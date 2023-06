«Lähme koos Tomorrowlandile!» Belgia poliitik üritab Sanna Mariniga suveplaane teha

Mais avaldas Seiska artikli, milles oletati, et 30-aastane Belgia demokraatide liider Conner Rousseau on Marini uus partner. Mõnda aega räägiti suhtejuttudest ka Vikipeedia artiklis, hiljem teave aga kustutati.

Rousseau rääkis ka Ylele, et pidutsemine viis tema ja Sanna Marini kokku. «Sel suvel lähme koos Tomorrowlandile,» märkis ta. Tomorrowland on Belgias korraldatav elektroonilise tantsumuusika festival, mida külastab igal aastal üle poole miljoni külalise.

Ilta Sanomatil on aga infot Marini tiimi poolt, et naine pole veel festivalil osalemise üle otsustanud. «Marin on palutud osalema Tomorrowland festivaliga seoses korraldatud konverentsil ja aruteluüritusel, kus teemaks on säästev areng. Ta pole veel üritusel ega festivalil osalemise üle otsustanud.»