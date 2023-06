HINNATUD ABIVAJADUS?! ⟩ Osa eakaid peab hooldekodu kohamaksumuse toetusest suu puhtaks pühkima?

Foto on illustreeriv. Foto: Marko Saarm

Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Hendrik Kuusk selgitas, et hooldereformi jõustudes 1. juulist maksab kohalik omavalitsus kõikide hooldust vajavate inimeste hooldekodukoha tasust kinni umbes poole. Seda juhul, kui tal on hooldekodu teenuse saamiseks hinnatud abivajadus. Hooldekodu vajadust hindab aga sotsiaaltöötaja.

Säärane mure ja segadus vaevab ka üht Läänemaa küla prouat.

«Mind tõstetakse sotsiaalkorterist tänavale ja küsisin meie kohalikult sotsiaaltöötajalt, kas nad leiavad mulle hooldekodus koha. Mulle vastati, et kuni mul on jalad all ja ise käin, ei saa ma vallalt mingit hoolekandeasutuse kohatasu.» Ka sellele üle 70-aastasele osalise töövõimega prouale teatati, et hooldekodukohta vald ei kompenseeri.

Hinnatud abivajadus

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Auris Aleksandrov sõnas, et mainitud reformi puhul mängib suuremat osa kohalik omavalitsus. «Hooldereformiga tasutakse avalikust rahast inimese hooldekodukoht, kui tal on teenuse saamiseks hinnatud abivajadus. Selleks selgitab omavalitsus iga inimese puhul välja, kas vajaminevat abi saab paremini tagada koduste teenustega või ööpäevaringselt hooldekodus elades. Sotsiaalhoolekande üldine põhimõte on eelistada kodus elamise toetamist ja seda ka kohalik omavalitsus teeb,» sõnas Aleksandrov. Ta lisas, et juhul kui selgub, et inimene hooldekodukohta ei vaja, hindab sotsiaaltöötaja, milliseid kodus elamist toetavaid teenuseid inimesel vaja läheks, ning määrab talle need teenused.

«Hooldekodu vajab inimene, kes iseseisvalt oma eluga enam kodus hakkama ei saa.» Foto: Elmo Riig

Nii sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonispetsialist Auris Aleksandrov kui Tartu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Hendrik Kuusk sõnasid, et omavalitsustel on võimalik täiendavalt appi tulla, seda juhtudel, kui inimesel on raskusi enda osa tasumisega. Selleks hindab aga taas sotsiaaltöötaja, kas inimesel on endal raha hooldekodukoha tasust puudujääva osa tasumiseks või kas lähedased saavad teda maksmisel toetada.

«Põhjendatud juhtudel tuleb Tartu linn ka inimese omaosaluse tasumisel appi. Seda näiteks juhtudel, kui inimese pension jääb alla 636 euro, siis maksab linn eakale väiksema sissetuleku hüvitist ja aitab sellega tasuda abivajaja hooldekodukoha omaosalust,» selgitas Kuusk.