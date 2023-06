VIDEO SÜNDMUSKOHALT ⟩ Tartu värvipoe plahvatuses sai viga päästja. Kohapeal viibiv turvamees: palun sinna lähemale mitte minna!

Tartus Aardla linnaosas toimus värvipoes plahvatus. Sündmuskohal viibinud Elu24-le andis kommentaari tööstushoovis ringi liikuv turvamees, kes väitis, et suurem oht on möödas. «Palun mitte sündmuskohale lähemale minna, tegu on mürgiste ainetega. Ei tea, kus see õnnetus toimus, ent suurem pauk tuli kuskilt Marde Värvi poest edasi,» kommenteeris turvamees olukorda.